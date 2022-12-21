مصلحة البريد الأمريكي تتعهد بتحول كامل إلى السيارات الكهربائية

أعلنت مصلحة البريد الأمريكي أنها ستزيد بشكل كبير عدد شاحنات التوصيل الكهربائية وستبدأ شراء المركبات الجديدة كهربائية بالكامل بدءا من 2026.

أضافت الهيئة أنها تنفق نحو 10 مليارات دولار لتحديث أسطولها المتهالك بالمركبات الكهربائية، بما يتضمن تركيب بنية تحتية حديثة للشحن في مئات المنشآت البريدية في أنحاء الولايات المتحدة، وشراء 66 ألف مركبة توصيل كهربائية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويتضمن الإنفاق تمويلا بثلاثة مليارات دولار اتفق عليه ضمن سياسة مناخ وصحة تاريخية تبناها الكونغرس العام الماضي.

الإعلان الذي يمثل دفعة قوية لتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإزالة المركبات التي تسير بالغاز من الأسطول الفيدرالي الكبير، لاقي إشادة من البيت الأبيض، الذي رأى في الإجراء وسيلة لاستدامة خدمات البريد التي يعتمد عليها بالنسبة للأمريكيين وفي الوقت نفسه تحديث الأسطول وتقليل تكاليف التشغيل وزيادة تحسن جودة الهواء في أنحاء البلاد.

وقال مستشار البيت الأبيض للمناخ، علي زيدي: "هذه استراتيجية بايدن للمناخ عمليا وهيئة البريد الأمريكية تحققها للشعب الأمريكي".

تشغل الحكومة الأمريكية أكبر أسطول مركبات في العالم، كما أن هيئة البريد لديها أكبر أسطول في الحكومة الفيدرالية بواقع 220 ألف مركبة، وهو نحو ثلث إجمالي الأسطول الأمريكي من المركبات.

المصدر: "أسوشيتد برس"