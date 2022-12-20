اتهام اثنين من سكان نيويورك بمساعدة "الهاكرز الروس"
Globallookpress Ron Adar
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه الاتهام لاثنين من سكان مدينة نيويورك بمساعدة "الهاكرز الروس" في اختراق شبكات مطار جون كينيدي الدولي بالمدينة.
وحسب بيان للوزارة الأمريكية، فإن المتهمين دانييل أباييف وبيتر ليمان "تآمرا مع مواطنين روس لاختراق نظام توزيع المهام لسيارات الأجرة بالمطار".
يشار إلى أن المتهمين تم القبض عليهما يوم الثلاثاء بمنطقة كوينز في نيويورك، وأحيلا للقضاء.
وفي حال إدانتهما قد يواجهان عقوبة السجن لمدة أقصاها 10 سنوات لكل منهما.
المصدر: نوفوستي