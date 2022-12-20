زوكربيرغ يمثل بصفة شاهد في دعوى لمنع "ميتا" من شراء شركة ناشئة

مثل مارك زوكربيرغ، المدير التنفيذي لشركة "ميتا" أمام لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في دعوى منع الشركة التكنولوجية العملاقة من شراء شركة واقع افتراضي ناشئة.

وعلى المحك سؤال ما إذا كان استحواذ ميتا على الشركة الصغيرة التي تدير تطبيق اللياقة "سوبرناتشورال" سيضر بالمنافسة في سوق الواقع الافتراضي الناشئة.

وتقول اللجنة الفيدرالية إن سمح باستكمال الصفقة، إنها ستنتهك قوانين مكافحة الاحتكار وتضر بالابتكار وبالمستهلكين الذين قد يواجهون أسعارا أعلى وخيارات أقل خارج المنصات التي تتحكم فيها ميتا.

ويتوقع في القضية التي يبت فيها الثلاثاء أمام قاضي المقاطعة ادوارد دافيلا الذي نظر أيضا محاكمة إليزابيث هولمز مؤسسة ثيرانوس وشريكتها راميش "صني" بالواني.

وحكم على الاثنتين بالسجن أكثر من عقد لدورهما في خدعة تتعلق بفحوص الدم في الشركة.

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المصدر: "أسوشيتد برس"