تايلاند.. انتشال بحار نجا في حادث السفينة الحربية المنكوبة مؤخرا

أعلنت البحرية التايلاندية انتشال بحار نجا في حادث السفينة الحربية المنكوبة في خليج تايلاند مؤخرا، والعثور على جثث خمسة مفقودين.

وقال مسؤولين إنهم سيحققون فيما إذا كانت هناك سترات نجاة كافية لكل من كانوا على متن السفينة لكن الآمال تتبدد بشأن إنقاذ 24 شخصا ما زالوا مفقودين.

وقال الأدميرال شيرنغشاي شومشيرنغبات، قائد البحرية التايلندية إن "التفاصيل والحقائق حول ما سبب غرق السفينة أو الحديث عن عدم وجود سترات نجاة كافية للطاقم الإضافي الذي انضم للسفينة لمهمة على شاطئ سايري كل هذا سيحقق فيه وستبلغ به البحرية".

وأعلنت البحرية الملكية التايلاندية سابقا عن إنقاذ 75 بحارا والبحث عن 31 آخرين في غرق فرقاطة "سوخوثاي" وعلى متنها 106 بحارا خلال عاصفة في مياه خليج تايلاند.

وغرقت السفينة التي تعمل في الخدمة منذ 35 عاما مساء الأحد وحتى الآن أنقذ 76 شخصا، وعثر على خمسة ضحايا ومازال 24 مفقودين.

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المصدر: "أسوشيتد برس"