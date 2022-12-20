البنتاغون: لدينا ما يكفي من القاذفات لردع خصومنا

أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من القاذفات الاستراتيجية لردع جميع الخصوم، رغم تعليق تحليق قاذفات B-2 Spirit الاستراتيجية الـ20.

وصرح رايدر: "كما تعلمون، لدينا قاذفات B-52 القادرة على حمل أسلحة تقليدية ونووية. أنا واثق من أنه لدنيا قدرات القصف التي نحتاجها لردع الخصوم".

وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية بيث ديل فيكيو، في وقت سابق إنه بعد أن واجهت إحدى القاذفات عطلا خلال تحليقها في 10 ديسمبر قبل هبوطها اضطراريا، أمرت القيادة بتعليق تحليق جميع القاذفات الـ20 من هذا الطراز.

المصدر: نوفوستي