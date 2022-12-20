وزير الدفاع البريطاني: روسيا تزود إيران بمكونات عسكرية متطوّرة

قال وزير الدفاع البريطاني إن روسيا تعتزم تزويد إيران بمكونات عسكرية متطورة مقابل مسيّرات سلمتها طهران لموسكو حسب زعمه، حيث تكذّب روسيا هذه الادعاءات وتطالب أصحابها بإثباتها.

وقال بن والاس: "أصبحت إيران أحد الداعمين العسكريين الرئيسيين لروسيا. ومقابل تزويدها لموسكو بأكثر من 300 طائرة بدون طيار انتحارية، تعتزم روسيا الآن تزويد إيران بمكونات عسكرية متطورة تقوض أمن الشرق الأوسط والأمن الدولي".

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ووصف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في وقت سابق الاتهامات ضد روسيا باستخدام مسيّرات إيرانية في أوكرانيا بأنها كاذبة، مؤكدا أن كييف لم تتمكن من إثبات مزاعمها بأي أدلة كانت.

كما أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، سعيد إروفاني، أن الاتهامات الموجهة لطهران بتسليم مسيّرات لروسيا لا تستند إلى أي أساس، وباطلة.

المصدر: نوفوستي