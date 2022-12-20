الشرطة الإسرائيلية: اعتقال 8 أشخاص من سكان النقب بتهمة "السطو على قاعدة للجيش"

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 8 أشخاص من سكان النقب بتهمة "السطو على قاعدة للجيش"، حسبما أعلن متحدث باسم الشرطة.

وأضاف أنه تم "اعتقال ثمانية مواطنين عرب من سكان بلدة ترابين الصانع في النقب للاشتباه بسطوهم على قاعدة للجيش الإسرائيلي في الجنوب".

وحسب المتحدث فإن العملية أسفرت عن "سرقة عشرات آلاف الذخائر من مخزن للجيش"، إضافة إلى أضرار بسياج القاعدة والمبنى كذلك.

وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يقدم مكتب المدعي العام لواء الجنوب لوائح اتهام ضد المشتبه بهم خلال الأيام المقبلة".

وقال المتحدث إن "جهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل ينظران بجدية بالغة إلى مشاركة مواطنين إسرائيليين في أنشطة أمنية، بما في ذلك اقتحام قواعد للجيش الإسرائيلي وسرقة الذخيرة والمعدات العسكرية، التي قد تقع في أيدي عناصر إرهابية، واستخدامها لتنفيذ أنشطة إرهابية ضد الإسرائيليين".

وحسب موقع "i24news" فقد أظهر تحقيق للشاباك والشرطة، أن "عملية السطو على قاعدة للجيش الإسرائيلي نفذها عدد من الأشخاص، من بينهم هارون الصانع، ومأمون الصانع، ومحمد الصانع وحامد الصانع"، وأضاف أن "المشتبه بهم وصلوا إلى قاعدة "سديه تيمان" في النقب في ساعة متأخرة من الليل، وقطعوا سياج القاعدة وسرقوا عشرات صناديق الذخيرة من مخبأ عسكري" وأن "حامد الصانع وعبد الكريم الصانع متورطان بحادث اقتحام آخر في القاعدة".

المصدر: "i24news"