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واشنطن ترصد مبالغ مالية إضافية ضخمة لصندوق "مواجهة النفوذ الروسي"

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واشنطن ترصد مبالغ مالية إضافية ضخمة لصندوق
Legion-Media
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نص مشروع الميزانية الأمريكية لعام 2023 على رصد 300 مليون دولار إضافية "لمواجهة النفوذ الروسي".

وجاء في بيان لجنة اعتمادات الميزانية بمجلس الشيوخ الأمريكي أنه "تم تخصيص 300 مليون دولار لصندوق مواجهة النفوذ الروسي".

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وأشار إلى أن هذه الأموال، تشمل 150 مليون دولار لـ"برنامج تمويل الجيوش الأجنبية"، و95 مليون دولار لـ"مساعدة أوروبا وأوراسيا وآسيا الوسطى"، و50 مليون دولار لـ"المراقبة الدولية للمخدرات ومكافحتها"، و5 ملايين دولار لـ"تعليم وتدريب العسكريين الأجانب".

ويجب أن ينال مشروع القانون موافقة مجلسي الشيوخ والنواب قبل إحالته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه.

وتم تأسيس صندوق مواجهة النفوذ الروسي عام 2017 ومن السنة المالية 2017 حتى 2022، خصص الكونغرس الأمريكي 1.5 مليار دولار لهذا الصندوق.

المصدر: نوفوستي

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