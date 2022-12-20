تركيا: لا نستأذن أحدا لمكافحة "حزب العمال الكردستاني" شمالي سوريا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن أنقرة ليست بحاجة إلى إذن من أي جهة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني" شمالي سوريا.

وأوضح أكار في تصريح لصحيفة "Il Messaggero" الإيطالية، الثلاثاء، أن "حزب العمال الكردستاني" يستهدف أمن وسلامة الأراضي التركية، وأن عمليات أنقرة العسكرية في الشمال السوري تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تخول تركيا حق الدفاع عن نفسها.

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وأضاف أن "حزب العمال الكردستاني" المدرج على لائحة التنظيمات الإرهابية لدى الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعمل على مغالطة المجتمع الدولي من خلال تبني أسماء مختلفة.

وأكد أن "حزب العمال الكردستاني" وامتداده السوري "واي بي جي" تنظيم واحد ولا فرق بينهما، داعيا جميع حلفاء أنقرة إلى وقف دعم التنظيم الإرهابي، والتضامن مع تركيا في مكافحته.

وشدد على أن تركيا تستهدف فقط التنظيم الإرهابي في شمال سوريا، وأنها لا تعاني أي مشاكل مع الأكراد أو أي أثنية أخرى.

وتابع قائلا: "كما أن تنظيم 'داعش" لا يمثل الإسلام والمسلمين، فإن تنظيم "بي كي كي / واي بي جي" أيضا لا يمثل الأكراد".

وأوضح أن تركيا تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين.

المصدر: الأناضول