الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة على الحدود مع لبنان ويتهم حزب الله بإرسالها

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، إن قوات الجيش رصدت مسيرة درون تسللت من داخل لبنان، وتمكنت من إسقاطها.

وأضاف في تغريدة على تويتر: "رصدت قوات الجيش قبل قليل مسيرة درون تسللت من داخل لبنان الى الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة زرعيت وقامت بإسقاطها حيث تابعتها أنظمة المراقبة طيلة الحادث".

#عاجل

رصدت قوات جيش الدفاع قبل قليل مسيرة درون تسللت من داخل لبنان الى الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة زرعيت وقامت باسقاطها حيث تابعتها أنظمة المراقبة طيلة الحادث.



تعود المسيرة كما يبدو الى منظمة #حزب_الله الإرهابية.



سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل pic.twitter.com/iNOpb7Scj2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 20, 2022

وأشار المتحدث إلى أن "المسيرة تعود كما يبدو الى منظمة حزب الله الإرهابية".

وشدد على الجيش الإسرائيلي، "سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل".

المصدر: تويتر