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الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة على الحدود مع لبنان ويتهم حزب الله بإرسالها

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة على الحدود مع لبنان ويتهم حزب الله بإرسالها
Sputnik
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، إن قوات الجيش رصدت مسيرة درون تسللت من داخل لبنان، وتمكنت من إسقاطها.

وأضاف في تغريدة على تويتر: "رصدت قوات الجيش قبل قليل مسيرة درون تسللت من داخل لبنان الى الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة زرعيت وقامت بإسقاطها حيث تابعتها أنظمة المراقبة طيلة الحادث".

وأشار المتحدث إلى أن "المسيرة تعود كما يبدو الى منظمة حزب الله الإرهابية".

وشدد على الجيش الإسرائيلي، "سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل".

المصدر: تويتر

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