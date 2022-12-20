مقتل ابن رجل أعمال بولندي شهير وأحد المرتزقة الأجانب في دونباس

لقي المرتزق البولندي، المقاتل في صفوف قوات كييف، دانيال ستيبر، مصرعه خلال عمليات القتال الدائرة في مدينة أرتيموفسك "باخموت" في إقليم دونباس.

ووفقا لصحيفة "سترانا" الأوكرانية، فإن المرتزق، دانيال ستيبر، الذي لقي مصرعه في دونباس، هو ابن رجل الأعمال البولندي الشهير ميروسلاف ستيبر، المعروف بدعمه وتمويله لقوات كييف، وستجري اليوم مراسم وداعه ودفنه في العاصمة البولندية وارسو.

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وتقع أرتيموفسك شمال مدينة غورلوفكا، وتعتبر مركزا هاما لتزويد قوات كييف بالأسلحة والعتاد، عبر شبكة الطرق والسكك الحديدية التي تربطها بالمدن الأوكرانية، وتدور فيها معارك ضارية بين القوات الروسية، وقوات كييف والمرتزقة الأجانب المتعاونين معها.

المصدر: نوفوستي