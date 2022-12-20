إيران تخطط لإنعاش السياحة في إحدى الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

أعلن مساعد وزير السياحة والتراث الثقافي الإيراني جواد واحدي، عن وجود خطة لإنعاش السياحة في جزيرة أبو موسى، وهي إحدى الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات العربية المتحدة.

وقال واحدي خلال زيارته لجزيرة أبو موسى إنه "يوجد اهتمام خاص لإنعاش السياحة وزيادة أماكن السكن المحلية ومراكز الاقامة لاستقبال السياح والذي من شأنه أن يحقق الازدهار الاقتصادي وينعش سوق العمل في الجزيرة"، مشيرا إلى أن "هناك مشروعا على جدول الأعمال لتقديم قروض منخفضة الفائدة لتنمية وتطوير البنى التحتية للسياحة وإنشاء 140 وحدة سكنية محلية لاستقبال السياح".

وأوضح أن "الدراسات الجارية لتطوير قطاع السياحة في محافظة هرمزكان تؤكد ضرورة تنمية وتطوير النقل البحري والجوي لنقل السياح من وإلى جزيرة أبو موسى وتعزيز البنى التحتية للسياحة في مختلف المجالات والإسراع بعملية إكمال مشروع بناء فندق في الجزيرة فضلا عن تقديم تسهيلات خاصة للمستثمرين".

واعتبر أن "جمال وموقع الجزيرة الخاص يمثل امكانية جيدة للغاية لاستقطاب السياح المحليين والأجانب".

المصدر: "فارس"