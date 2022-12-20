فيديو لساكاشفيلي في وضع نفسي حرج.. زيلينسكي يطالب بالإفراج عنه وجورجيا تعتبر ذلك تدخلا في شؤونها

أكد عضو البرلمان الجورجي، أليكو إليساشفيلي، أن مطالبة أوكرانيا، علاج الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، في الخارج، تعتبر تدخلا في الشؤون الجورجية الداخلية.

جاء ذلك تعليقا على، مطالبة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، السلطات الجورجية، إرسال الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، لتلقي العلاج في عيادة أوروبية، أو أوكرانية، أو أمريكية.

وأوضح إليساشفيلي، أنه بالرغم من جنسية ساكاشفيلي الأوكرانية، إلا أنه مواطن جورجي في الأصل، ومدان بقضايا فساد، وقضايا جنائية، وأن مطالبة زيلينسكي إطلاق سراحه، يعتبر تدخلا في الشؤون الجورجية الداخلية.

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وحث إليساشفيلي، المسؤولين الجورجيين على إيلاء اهتمام خاص لحالة ساكاشفيلي النفسية، والجسدية، إثر انتشار مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة العدل، من عيادة تبليسي التي يتلقى فيها العلاج بعد إضرابه الطويل عن الطعام، ويظهر فيه بحالة نفسية وصحية مزرية.

ووفقا لنائب آخر في البرلمان الجورجي، فإن زيلينسكي محاط بأشخاص تربطهم علاقات بساكاشفيلي، والحزب الاتحادي الوطني الذي أسسه في أوكرانيا، عندما كان يشغل فيها مناصب في السلطة، وأن هؤلاء الأشخاص يزودون زيلينسكي بمعلومات مضللة عن حالة ساكاشفيلي.

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ويجدر الذكر، أن ساكاشفيلي تولى رئاسة جورجيا في الفترة ما بين 2004 – 2013، وفر منها إلى أوكرانيا، وحصل على جنسيتها، وتولى فيها مناصب سياسية، واعتقلته السلطات الجورجية، إثر دخوله سرا إلى جورجيا، في الأول من أكتوبر 2021 على خلفيات قضايا جنائية، واتهم بقتل المصرفي، ساندرو جيرجفلياني، وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي، وحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات.

المصدر: نوفوستي