أعلن مساعد رئيس جمهورية الشيشان قائد القوات الخاصة الشيشانية "أحمد"، آبتي علاء الدينوف، أن القوات الروسية تتقدم على طول خط المواجهة في منطقتي أرتيوموفسك وسوليدار.

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وأضاف أن العسكريين الروس يتقدمون بوتائر جيدة على طول خط التماس كله ويحررون مناطق جديدة من قوات العدو.

وقال في بث قناة "روسيا 1"، اليوم الثلاثاء: "نلاحظ أن العدو بدأ على نطاق واسع بالتخلي عن المشاركة في الأعمال القتالية والتواجد مباشرة في خط التماس... لدينا… مقاطع فيديو يسحبون فيها مقاتليهم الذين يرفضون... الهجوم ويطلقون النار عليهم. لدينا تأكيدات عديدة على أن العدو في منطقتنا منهك بالفعل بنسبة 100%".

وأشار الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، سابقا، في تعليقه على أحد مقاطع الفيديو الذي نشره علاء الدينوف، إلى أن التوقعات بشأن الوضع في خط المواجهة "مواتية جدا جدا".

من جهته أشار ضابط الشرطة بجمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، إلى أن القوات الأوكرانية تخلت عن العمليات الهجومية في منطقتي سوليدار وأرتيوموفسك وانتقلت إلى الدفاع "بسبب الخسائر اليومية في القوات والمعدات العسكرية".

المصدر: نوفوستي