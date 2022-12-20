المدعي العام النمساوي ينفي احتجاز المشتبه فيه بـ"التجسس لصالح روسيا"

نفى مكتب المدعي العام النمساوي تقارير وكالة "نوفوستي" الروسية بشأن اعتقال المواطن اليوناني المشتبه فيه بالتجسس لصالح روسيا.

لكن المكتب أكد استمرار التحقيق في القضية، وسيتم وفقا لنتائجه تقرير ما إذا كان سيتم تقديمه إلى المحكمة أم لا.

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وكانت وزارة الداخلية النمساوية قد أكدت تحقيق وكالات مكافحة التجسس النمساوية مع مواطن يوناني يبلغ من العمر 39 عاما من أصل روسي للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح روسيا، وفقا لما أعلنته الوزارة يوم أمس الاثنين.

وقال وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر إنه "بفضل التحقيق الشامل الذي أجرته هيئات أمن الدولة والتعاون الدولي الوثيق، تم التعرف على جاسوس روسي"، وأعرب عن شكره للمحققين على عملهم.

ويتم التحقيق مع المشتبه به من قبل وكالة أمن الدولة والاستخبارات النمساوية بالتعاون مع شركاء أجانب، وبحسب مزاعم جهاز المخابرات النمساوي، فقد اجتاز المشتبه به "تدريبا عسكريا خاصا" في روسيا و"استخدم كمصدر للمعلومات حول قضايا السياسة الخارجية"، ويشتبه في قيامه بالتجسس لصالح مديرية المخابرات الرئيسية التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية و"إلحاق أضرار بالنمسا" لعدة سنوات.

من جانبها قالت وزارة الداخلية النمساوية إن لديها بيانات عن 65 رحلة قام بها المشتبه به إلى دول أوروبية أخرى إلى جانب روسيا وبيلاروس وتركيا وجورجيا منذ بداية عام 2018. وبحسب الوكالة فقد اشترى أيضا عددا من العقارات في النمسا وروسيا واليونان، فيما تزعم وكالات إنفاذ القانون النمساوية أن المواطن اليوناني "استخدم الأماكن السرية في فيينا لتبادل المعلومات مع الدبلوماسيين الروس". وخلال البحث، تم العثور على حوالي 10 ملايين ملف بها معلومات على الأجهزة الخاصة بالمشتبه به.

المصدر: نوفوستي