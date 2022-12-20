الولايات المتحدة ترفع ميزانيتها الدفاعية لعام 2023 بنسبة 10%

أفاد مجلس الشيوخ الأمريكي، بأن مشروع ميزانية الولايات المتحدة الجديد لعام 2023، يزيد بنسبة 10% عن ميزانية العام 2022.

وأوضح المجلس في بيان نشره عبر موقع لجنة الاعتمادات، أن مشروع ميزانية الدفاع لعام 2023، ينص على تخصيص مبلغ 798 مليار دولار، وبالتالي، فإن حجم الإنفاق الدفاعي سيرتفع بمقدار 69 مليار دولار مقارنة بعام 2022.

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وأضاف البيان، أن مشروع الميزانية الجديد ينص أيضا على تخصيص مبلغ 7 مليارات دولار، لقيادة العمليات الأوروبية، لدعم الاستخبارات، والمعدات، والأجور، ومختلف الأنشطة العسكرية.

المصدر: نوفوستي