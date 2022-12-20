وزير الدفاع التركي يطالب واشنطن بقطع علاقاتها مع "الإرهابيين"

طالب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"قطع كل علاقاتها مع المنظمات الإرهابية والإرهابيين".

وشدد أكار في تصريح على أن "حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية تستهدف أمننا، ونحن نرد عليها بشكل مشروع ووفق القانون الدولي وحق الدفاع عن النفس، ولا نأخذ إذنا من أحد، وغير مجبرين على إعطاء توضيحات لأي طرف".

وأكد "أننا ننتظر التضامن الحقيقي من حلفائنا وأصدقائنا ضد كل المنظمات الإرهابية، وننتظر من الولايات المتحدة قطع كل علاقاتها مع المنظمات الإرهابية والإرهابيين".

المصدر: RT