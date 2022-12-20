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سوناك يدعو لمنع روسيا من إمكانية تجديد مخزون أسلحتها

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سوناك يدعو لمنع روسيا من إمكانية تجديد مخزون أسلحتها
AP
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
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صرح رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك بأنه يجب أن تتلقى أوكرانيا المزيد والمزيد من المساعدات العسكرية من الدول الغربية.

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ونقلت مجلة "Washington Examiner" عن سوناك خلال كلمة ألقاها في قمة زعماء بلدان شمال أوروبا، قوله إنه من الضروري حاليا التركيز على منع روسيا من إمكانية إعادة تجمع قواتها وتجديد مخزون أسلحتها.

وقال: "يعني ذلك أنه من الضروري متابعة السلاسل الروسية لتوريد الأسلحة وقطع الدعم الدولي".

ووصف سوناك، سابقا، المفاوضات حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا بأنها لا جدوى منها الآن عندما لا يزال "الجيش الروسي موجودا في أراضي الجمهورية".

المصدر: نوفوستي

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