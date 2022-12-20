إسرائيل.. المدان بقتل عائلة الدوابشة يرفع دعوى قضائية ضد الشاباك

أفادت القناة 7 الإسرائيلية بأن عميرام بن أوليئل، الذي أدين بقتل عائلة دوابشة، رفع دعوى قضائية ضد جهاز "الشاباك"، مطالبا بتعويض بمبلغ يزيد عن 5 ملايين شيكل.

وقالت القناة إن بن أوليئل، رفع دعوى قضائية ضد "الشاباك" من خلال منظمة "حونو"، بسبب "التعذيب الذي تعرض له أثناء التحقيق، والضرر النفسي الذي لحق به من جراء ذلك".

يذكر أنه في يوليو 2015، قتل ثلاثة مواطنين من عائلة دوابشة، وهم أب وأم ورضيع، إثر إلقاء مستوطنين زجاجات حارقة، داخل منزل عائلة دوابشة وهم نيام.



المصدر: RT