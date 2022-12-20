مقتل إسرائيلي على الحدود مع مصر

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل إسرائيلي أثناء إحباط عمليات تهريب على الحدود المصرية يوم الأربعاء الماضي، وذلك في المنطقة الأمنية قرب السياج الحدودي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "جرت الأربعاء 14 ديسمبر 2022، محاولات تهريب في موقعين في المنطقة الأمنية بالقرب من السياج الحدودي، في منطقة تضاريس صعبة، حيث تتم العديد من محاولات التهريب ليلا ونهارا"، مبينا أنه "أثناء إحباط التهريب، قتل أحد المشتبهين بالتهريب، تم اقتياده في سيارة المهربين وإلقاؤه منها".

وأفاد بأن "القوات الطبية العسكرية قدمت المساعدة الطبية للمشتبه به، لكن أعلنت وفاته في مكان الحادث"، مؤكدا أنه "سيتم التحقيق في الحادث من قبل قائد الفرقة 80 المقدم ايتسيك كوهين. بعد وفاة المواطن، فتح تحقيق تابع لقوات الدفاع المدني، وعند الانتهاء من التحقيق ستحال النتائج إلى النيابة العسكرية للنظر فيها".

المصدر: RT