جوليان سميث: واشنطن تخشى التعاون بين روسيا والصين لتقويض وحدة الناتو

قالت المندوبة الأمريكية لدى الناتو جوليان سميث، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من احتمال قيام روسيا والصين بتبادل الوسائل والاستراتيجيات الموجهة إلى تقويض وحدة الناتو.

وأضافت سميث، في حديث نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز": "تستخدم الصين وروسيا بشكل متزايد أدوات مشتركة، والتي ينبغي أن تكون مصدر قلق للناتو.

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وأعربت الدبلوماسية الأمريكية عن اعتقادها، بأن موسكو وبكين "تتبادلان التكتيكات الهجينة"، وأشارت إلى بعض هذه العوامل ومن بينها المخاطر على إمدادات الطاقة ومشاكل الأمن السيبراني.

وقالت: "ليس هناك شك في أنهما (روسيا والصين) تبذلان الجهود لبث الفرقة بين الحلفاء في الناتو. نحن ندرك جيدا هذه المحاولات ونعتزم محاربتها".

من جانبها، أشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تحرض بشكل متزايد الأعضاء الآخرين في الناتو على تشديد مواقفهم تجاه الصين. وتبرر واشنطن مطالبتها هذه، بتطوير الصين لقدراتها العسكرية، والتهديدات للبنية التحتية الغربية الحيوية، ولا سيما شبكات النقل والطاقة، و"شراكة الصين غير المحدودة" مع روسيا.

المصدر: تاس