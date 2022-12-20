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هيئة مكافحة الفساد في منغوليا تستدعي 3 رؤساء وزراء سابقين في "سرقة الفحم"

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هيئة مكافحة الفساد في منغوليا تستدعي 3 رؤساء وزراء سابقين في
Globallookpress CfotoKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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استدعت هيئة مكافحة الفساد في منغوليا 3 رؤساء وزراء سابقين في البلاد للإدلاء بشهاداتهم في قضية اختلاس الفحم وفقا لبوابة المعلومات المنغولية Ikon.

ووفقا للبوابة تخطط الهيئة لطرح أسئلة على سانجين بايار (رئيس الوزراء في الفترة من 2007-2009)، وسوكباتارين باتبولد (2009-2012)، وزارجالتولجين إردنيبات (2016-2017).

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وقد اندلعت مظاهرات في العاصمة المنغولية أولان باتور، 4 ديسمبر الجاري، احتجاجا على سرقة 6.5 مليون طن من الفحم بقيمة 12.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين، حيث تم اكتشاف أن كمية الفحم التي يتم تصديرها من منغوليا تختلف عن الكمية التي يتلقاها الجانب الصيني، حيث تشير وسائل الإعلام المنغولية إلى سرقة ما قيمته 1.8 مليار دولار من الفحم، في حين بلغ إجمالي صادرات الفحم من منغوليا في الأشهر التسعة الأولى من العام 4.5 مليار دولار. وقد أعدم الجانب الصيني المسؤولين المتورطين في سرقة الفحم من منغوليا، ثم أرسل إلى رئيس الوزراء المنغولي أسماء السياسيين المنغوليين المتورطين في هذه القضية.

المصدر: تاس

 

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