المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي يأسف لفيديو نشرته قناة إخبارية

أعرب المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي عن أسفه بعد أن نشرت قناة "YTN" الإخبارية لقطات من اجتماع مسجل في مجلس المدينة تضمن مشاهد لما يبدو أنه بروفة للاجتماع الرئاسي مع المواطنين.

وفي اللقطات المصورة، التي نشرتها القناة على صفحتها على موقع "يوتيوب" بعد يوم من اجتماع الرئيس يون سيوك-يول، مع لجنة من المواطنين يوم الخميس، يظهر موظف رئاسي يفترض أن يؤدي شخصية الرئيس "يون"، بينما كان وزير العدل هان دونغ-هون يتلقى أسئلة من أحد المواطنين الذين تمت دعوتهم إلى المشاركة في الاجتماع.

وقد أدى الفيديو، الذي حذف لاحقا، إلى اتهامات من الحزب الديمقراطي المعارض أن اجتماع يون كان مخططا له مسبقا، لأن الاجتماع الفعلي كان مطابقا لما ظهر في فيديو البروفة.

وقال نائب المتحدث الرئاسي لي جيه-ميونغ خلال مؤتمر صحفي: "للتقليل من أهمية الحدث الذي أوضح فيه الرئيس والوزير بوضوح توجيهات السياسات للمواطنين، استخدمت قناة "YTN" لقطات البروفة دون إذن وحررتها على نحو خبيث لتوحي بأن الحدث كان مخططا له مسبقا".

وأضاف: "نعتقد أن هذا كان عملا يتجاهل تماما مبادئ ووعود الصحافة، ونعرب عن الأسف الشديد"، ودعا المسؤولين عن الحادث إلى اتخاذ "موقف مسؤول".

المصدر: "يونهاب"