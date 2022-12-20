أعرب جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي السابق وزعيم حركة "5 نجوم" المعارضة، عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي لم يقدم خلال فترة طويلة حلولا دبلوماسية للنزاع في أوكرانيا.

وأضاف في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء مع صحيفة "لا ريبوبليكا": "في هذا النزاع الدرامي، كان هناك عنصر هام مفقود دائما - الطريق إلى السلام. لفترة طويلة لم ترد في الحلول المقترحة من قبل المجتمع الدولي، كلمات مثل المفاوضات والوساطة والدبلوماسية".

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في وقت سابق، طالب كونتي بتغيير نهج سلطات بلاده والاتحاد الأوروبي والناتو تجاه النزاع في أوكرانيا.

وأشار إلى أن إرسال أسلحة إلى كييف "لم يعد حلا" للأزمة. بالإضافة إلى ذلك، شدد كونتي على أنه يتعين على إيطاليا قيادة الجهود الدولية لتحقيق السلام في أوكرانيا، و "عدم ترك هذا الدور لتركيا".

من جانبها أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورديا ميلوني مرات عديدة، عن التزامها بخط الناتو والاتحاد الأوروبي. وأكدت أن بلادها ستواصل تقديم الدعم لسلطات كييف بما في ذلك في المجال العسكري.

المصدر: تاس