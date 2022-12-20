البيت الأبيض يرفض الحديث عن إمكانية إجراء فحص طبي لبايدن

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، الحديث عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيخضع لفحوصات طبية قبل الإعلان عن خططه لانتخابات 2024.

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وقالت في مؤتمر صحفي: "لن أستبق خططه السياسية.. ما يمكنني قوله إن صحة الرئيس في حالة جيدة، وهو يمارس أسلوب حياة نشط".

هكذا ردت كارين جان بيير على سؤال صحفي عما إذا كان جو بايدن سيخضع لفحوصات طبية وستنشر نتائجها قبل أن يعلن عن خططه لعام 2024، الأمر الذي قد وعد بعمله في بداية العام القادم.

وأكدت جان بيير أن الفحص الطبي الشامل لبايدن سيجري "في الأشهر القريبة القادمة"، مشيرة إلى أن النتائج سيتم الإعلان عنها.

المصدر: نوفوستي