"الأمن الجماعي": لا نناقش قبول دول جديدة في المنظمة

أعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أن مسألة انضمام أعضاء جدد إلى المنظمة لا تناقش حاليا، مضيفا أن الخطوات الهادفة إلى توسيع المنظمة يجب أن ترفع فعاليتها.

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وقال زاس في حديث لوكالة "نوفوستي": "لا، لا نناقش هذه المسألة حاليا. وليست هناك حاجة لمعاملتها بطريقة مبسطة، يجب أن لا نسعى لزيادة عدد الأعضاء".

وأشار إلى أن الخطوات الهادفة إلى توسيع المنظمة يجب أن ترفع فعاليتها وتعزيز الأمن المشترك.

وأضاف: "يجب العمل ليس من أجل الكمية بل من أجل الجودة".

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي اليوم 6 دول هي أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.

المصدر: نوفوستي