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البنتاغون يعلق تحليق قاذفات B-2 Spirit على خلفية عيب فني

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البنتاغون يعلق تحليق قاذفات B-2 Spirit على خلفية عيب فني
Globallookpress Senior Airman Noah Coger
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قررت القوات الجوية الأمريكية تعليق تحليق قاذفات B-2 Spirit الاستراتيجية الـ20، بعد الكشف عن عيب فني فيها قد يشكل خطرا على سلامة التحليق.

وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية بيث ديل فيكيو، إنه بعد أن واجهت إحدى القاذفات عطلا خلال تحليقها في 10 ديسمبر قبل هبوطها اضطراريا، أمرت القيادة بتعليق تحليق جميع القاذفات الـ20 من هذا الطراز.

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وأضافت أن الإيقاف الأمني ​​المؤقت يشمل أسطول القاذفات الاستراتيجية من B-2 Spirit بأكمله، ولا يوجد حاليا تاريخ تقديري لنهاية الإيقاف الأمني المؤقت.

وتتمركز جميع قاذفات B-2 Spirit في قاعدة وايتمان الجوية في ولاية ميزوري التي تم إغلاق مدرجها بعد الهبوط الاضطراري لإحدى الطائرات المذكورة.

المصدر: تاس

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