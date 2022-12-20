مقتل أكثر من 20 قرويا بهجومين مسلحين شمالي نيجيريا

لقي أكثر من 20 قرويا مصرعهم بهجومين منفصلين شنهما مسلحون في ولاية كادونا المضطربة شمالي نيجيريا، وفق ما أفاد مسؤولون محليون يوم الاثنين.

وصرح المسؤول في منطقة كاورا، أتوك ستيفن، للتلفزيون المحلي، بأن 37 شخصا قتلوا على أيدي المجرمين الذين أشعلوا النار في أكثر من 100 منزل وعدة سيارات في قريتي مالاغوم 1، وساكوونغ.

وذكرت مصادر محلية أخرى أن عدد القتلى بلغ 28 شخصا.

وأكد مفوض الشؤون الداخلية بولاية كادونا صامويل أروان، أن الهجمات أسفرت عن مقتل عدة أشخاص، لكنه لم يذكر حصيلة دقيقة ونهائية، وأضاف أن الجيش انتشر في المنطقة لتعقب المهاجمين.

وكادونا واحدة من أكثر الولايات تضررا من قطاع الطرق في شمال نيجيريا.

وتتفاقم هذه المشكلة بسبب الاشتباكات الدامية في بعض الأحيان بين رعاة الماشية البدو والمزارعين المحليين حول حقوق الرعي والمياه.

وتهاجم عصابات إجرامية منذ سنوات قرى في شمال غرب البلاد ووسطها لسرقة الماشية وخطف السكان للحصول على فدية ونهب مخزونات الغذاء وحرق المنازل.

ويتعرض الرئيس النيجيري محمد بخاري، لضغوط شديدة لإنهاء العنف قبل أن يغادر منصبه العام المقبل بعد انتهاء ولايته الرئاسية، التي استمرت ثماني سنوات.

المصدر: أ ف ب