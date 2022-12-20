أول تعليق من ترامب على توصية لجنة التحقيق البرلمانية بملاحقته جنائيا

اتّهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول، بأنها تسعى لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024.

وفي منشور عبر منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل"، رد ترامب على "الاتهامات الزائفة" له قائلا، إن "كلّ هذه الأفعال الرامية لملاحقتي هي على غرار محاكمة عزلي..محاولة حزبية لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري" من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وكانت اللجنة أوصت وبإجماع أعضائها بإطلاق ملاحقات جنائية بحقّ ترامب لإعاقته إتمام آلية رسمية "المصادقة على نتائج الانتخابات والتآمر على الدولة الأميركية والإدلاء بتصريحات كاذبة".

المصدر: "أ ف ب"