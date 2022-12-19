إيطاليا توافق على تسليم بلجيكا متّهمة بقضية فساد في البرلمان الأوروبي

صرّح القضاء الإيطالي بتسليم بلجيكا مواطنة إيطالية متّهمة بقضية فساد طالت برلمان الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المحكمة في مدينة بريشيا شمالي إيطاليا، إمكانية ترحيل ماريا دولوريس كوليوني، إلى بلجيكا بناء على مذكرة اعتقال أوروبية تربطها بالفضيحة من خلال زوجها النائب السابق في الاتحاد الأوروبي، بيير أنطونيو بانزيري.

إقرأ المزيد

وأعلن القرار ممثل الادعاء العام، جيوفاني بينيلي، دون سرد أي تفاصيل، لكن من المستبعد ترحيل كوليوني إلى بلجيكا قريبا.

وكان فريق الدفاع عنها قد قال إنه يبحث الطعن على القرار أمام أعلى محكمة في إيطاليا.

وبحسب مذكرتي توقيف أوروبيتين أصدرهما القاضي البلجيكي ميشيل كليز، واطلعت عليهما "أسوشيتد برس"، فإنه يشتبه في أن بانزيري تدخل سياسيا مع أعضاء يعملون في البرلمان الأوروبي لصالح قطر والمغرب مقابل تقاضي أموال.

كما يشتبه في أن ماريا دولوريس كوليوني، وابنتهما سيلفيا بانزيري كانتا على دراية كاملة بأنشطته.

وجرى اتهام بانزيري وثلاثة آخرين في التاسع من ديسمبر الماضي بالفساد والمشاركة في مجموعة إجرامية وغسيل الأموال.

ويحقق الادعاء البلجيكي في ما إذا كانوا "قد حصلوا على مبالغ كبيرة من المال أو عرضت عليهم هدايا كبيرة للتأثير على قرارات البرلمان".

وتمثل مزاعم تقاضي رشى مالية وهدايا مقابل فرض نفوذ سياسي واحدة من أكبر الفضائح التي تضرب البرلمان الأوروبي حاليا.

وعلق نواب البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي العمل على ملفات مرتبطة بقطر، وتعهدوا بتشديد قوانين مكافحة جماعات الضغط، وتنفي قطر أي صلة لها بالأمر بشكل قاطع.

ودانت قطر تحقيقا تجريه بلجيكا بشبهة فساد وقرارا من البرلمان الأوروبي بالحد من التعامل مع الدوحة، مؤكدة أن ذلك قد يؤثر سلبا على العلاقات، وإمدادات الغاز القطري لأوروبا.

المصدر: أ ب