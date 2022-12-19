إصابة 4 رجال دين بهجوم في مدينة قم الإيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة 4 رجال دين بهجوم شنه عليهم مجهولون ظهر اليوم في مدينة قم.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن اثنين منهم كانت إصاباتهم طفيففة وسطحية، وأشارت إلى أن رجلي الدين الآخرين، نقلا إلى المشفى، نظرا لكونهما كبيرين في السن، وقالت إنهما سيغادرانه في غضون ساعات.

ولم تذكر "تسنيم" مزيدا من التفاصيل، مشيرة إلى أن الإصابات نجمت عن "أدوات حادة"، بينما أشارت وكالة "حوزة للأنباء" إلى أن رجال الدين أصيبوا "نتيجة إطلاق نار بواسطة "سلاح صيد".

المصدر: "تسنيم" + "ميدل إيست نيوز"