مستخدمو "تويتر" يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة فهل يفعلها؟..

أيّد مستخدمو "تويتر" الاثنين تنحي إيلون ماسك عن رئاسة الشبكة، حسب نتائج استطلاع تعهد الملياردير عند إطلاقه بالالتزام بنتيجته، وذلك بعد أسابيع من توليه رئاسة المنصة العملاقة.

ومع انتهاء الاستطلاع عند الساعة 11,20 ت غ، بيّنت النتائج أن 57,5% من المشاركين الذين فاق عددهم 17 مليوناً أجابوا بـ"نعم" على سؤال الاستطلاع الذي طرحه ماسك "هل علي التنحي عن رئاسة تويتر؟".

ولم يعلق ماسك الذي يترأس أيضا شركتي سبيس إكس وتيسلا، على الفور على هذه النتائج، رغم أنه قال بعيد إطلاق الاستطلاع إنه سيلتزم بالنتيجة.

وأثار ماسك الجدل مرات عدة منذ توليه رئاسة تويتر في 27 أكتوبر، بما يشمل صرفه الكثير من العمال في تويتر، وإعادة بعض حسابات اليمين المتطرف، وحجب حسابات صحافيين.

وفي مناقشات جانبية مع متابعيه، أشار ماسك إلى أنه لم يعد أي خطة لخلافته.

وكتب "لا أحد يريد تولي الوظيفة التي تبقي تويتر على قيد الحياة. لا خلف لدي".

وقدّم الباحث في جامعة "ام اي تي" الأمريكية ليكس فريدمان "اقتراحا مسليا" أبدى فيه استعداده لإدارة المنصة لفترة وجيزة من دون أي راتب.

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ورد ماسك عليه قائلا إن تويتر "تتجه سريعاً نحو الإفلاس".

وأضاف في رده على الاقتراح المذكور "لا بد أنك تحب الألم كثيراً. معلومة مفيدة: عليك استثمار مدخراتك في تويتر التي تتجه سريعا نحو الإفلاس منذ مايو. هل لا تزال تريد تولي هذه الوظيفة؟"

ونشر الملياردير غريب الأطوار هذا الاستطلاع بعيد إقراره على ما يبدو بأنه ارتكب خطأ من خلال منعه مستخدمي "تويتر" من الترويج لحساباتهم على منصات اجتماعية منافسة.

المصدر: أ ف ب