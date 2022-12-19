احتجاز أوكرانيتين في بلغاريا حاولتا تهريب 12 كغ من الذهب بملابسهما الداخلية.. صورة

أفادت الإذاعة الوطنية البلغارية باعتقال مواطنتين أوكرانيتين جنوب شرق بلغاريا، حاولتا تهريب 12 كيلوغراما من الذهب في ملابسهما الداخلية عبر بوابة ليسوفو الحدودية، قادمتين من تركيا.

وعندما مرت حافلتهما بنقطة التفتيش الحدودية ليسوفو في منطقة يامبول في بلغاريا، أكدتا أنهما لا تنقلان أي مواد تتطلب تصريحا جمركيا.

وخلال عمليات التفتيش، عثر الجمارك على 30 كيسا من المجوهرات مخبأة في ملابسهما الداخلية، حيث كانت تنقل كل منهما 15 كيسا.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن المجوهرات تزن حوالي 11.8 كغ، وتبلغ قيمتها 589 ألف دولار.

المصدر: نوفوستي