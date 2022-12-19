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إيران توجه مذكرة احتجاج للصين وتطالبها بمراعاة الأوضاع الحساسة

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إيران توجه مذكرة احتجاج للصين وتطالبها بمراعاة الأوضاع الحساسة
Legion-Media
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أعلن السفير الإيراني في بكين محمد كشاورز زاده، أنه سلّم مذكرة احتجاج للخارجية الصينية، مطالبا بكين بمراعاة الظروف الإقليمية الحساسة، وعلاقات الصداقة بين البلدين.

وكتب على تويتر: "خلال اللقاء الذي جمعني مع كبار المسؤولين الصينيين، قدمت مذكرة احتجاج اليهم، حيث طالبت فيها الجهاز الدبلوماسي في هذا البلد، برعاية الظروف الحساسة التي تعيشها المنطقة".

وأضاف : "الجانب الصيني جدد التأكيد على احترام سلامة الأراضي الإيرانية"، واصفا العلاقات بين طهران وبكين بأنها استراتيجية، ومستدلا في هذا الخصوص بوثيقة التعاون على مدى 25 عاما "التي وقعتها الصين مع إيران دون غيرها من دول غرب آسيا".

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المصدر: وكالة ارنا

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