ماكرون: الطائرات والسفن الحربية الروسية تمارس "سلوكا غير ودّي" تجاه دول "الناتو"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الطائرات والسفن الحربية الروسية تمارس "سلوكا غير ودّي" تجاه دول "الناتو"، وأعرب عن شكره للبحارة الفرنسيين على مهنيتهم ​​في إطار هذا التفاعل.

وقال ماكرون يوم الإثنين، مخاطبا الجيش على متن حاملة الطائرات شارل ديغول: "أشيد باحترافيتكم خلال تفاعلات مختلفة مع السفن البحرية الروسية التي أظهرت سلوكا غير ودي إلى حد ما". ولم يحدد عن ماذا كان يتحدث ولم يعطي أمثلة محددة لمثل هذه المواقف.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في أكثر من مناسبة، أن السفن والطائرات الروسية تعمل وفقا للقواعد الدولية ومتطلبات السلامة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أنه في 12 فبراير، تم اكتشاف غواصة أمريكية من طراز فرجينيا في المياه الإقليمية الروسية بالقرب من جزيرة كوريل.

وبعد اكتشاف الغواصة، أمر طاقمها بـ "الصعود على الفور". وتجاهل طاقم السفينة الطلب، وبعد ذلك استخدمت الفرقاطة الروسية وسائل خاصة، وغادرت الغواصة المياه الإقليمية لروسيا بأقصى سرعة.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى بروتوكول الإجراءات ضد السفن الأجنبية المخالفة.

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المصدر: RT