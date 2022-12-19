عقب هجوم إلكتروني.. عمدة أنتويرب البلجيكية: لم ندفع فدية للقراصنة ولم نجر أي مفاوضات معهم

حاول عمدة أنتويرب البلجيكية، بارت دي ويفر، طمأنة المواطنين في أعقاب الهجوم الإلكتروني الذي ضرب المدينة ليلة الـ6 من ديسمبر الجاري.

وأكد دي ويفر خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين، أنه لم تجر أي مفاوضات مع مجرمي الإنترنت وأنه لم يتم دفع أي مبالغ.

كما أفاد بارت دي ويفر بأنه لم يتم دفع فدية للقراصنة وأنه لم يتم إجراء أي مفاوضات معهم.

وقال "حتى الآن، لا يوجد مؤشر على أن المجرمين قد سرقوا بيانات شخصية من المحتمل أن تلحق أضرارا جسيمة بالمواطنين".

المصدر: موقع "بلجيكا 24"