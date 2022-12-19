طهران تبدي استعدادها لاستئناف العلاقات مع الرياض وعقد اجتماع مع دول الخليج

أبدت إيران استعدادها لاستئناف العلاقات مع السعودية وفتح سفارتي البلدين، وعقد اجتماع مشترك مع وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج ودول الجوار الأخرى.

وخلال "منتدى طهران الثالث للحوار"، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده مستعدة لاستئناف العلاقات مع السعودية وفتح سفارتي البلدين "إذا كانت الرياض مستعدة لذلك"، وأضاف أن على الرياض اتخاذ قرار بشأن اتباع سياسة بناءة مع طهران.

كما أعرب الوزير الإيراني عن استعداد بلاده لعقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع والخارجية لدول الجوار والدول المطلة على الخليج "لإرساء الأمن في المنطقة بالتعاون مع هذه الدول ولنحظى بعالم يسوده السلام".

ورحب "بإعادة بناء الثقة والتعاون البناء مع دول الجوار خاصة الدول الخليجية".

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن عبد اللهيان: "نعتبر جيراننا في غرب آسيا الذين نتشارك معها في القواسم الحضارية والثقافية والدينية بمثابة إخواننا ونعتبر أمن ورفاهية هذه الدول من أمننا ورفاهيتنا".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى العلاقات الإقليمية وأهمية الطاقة وقال: "نؤمن بالتآزر ولعب دور إيجابي وبناء من جانب جميع الدول في غرب آسيا وترابطها مع بعضها واستخدام طاقاتها في مختلف المجالات".

وهنّأ أمير عبد اللهيان، قطر على "النجاح الكبير" في تنظم كأس العالم لكرة القدم 2022 وتعاون الدوحة مع المنتخب الإيراني لكرة القدم.

وانطلق منتدى طهران الثالث للحوار صباح اليوم الاثنين في طهران بمشاركة مسؤولين سياسيين ومدراء مؤسسات فكرية ومعاهد أبحاث ومفكرين وباحثين تحت عنوان "سياسة الجوار للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نهج للصداقة وبناء الثقة.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)