أكملت السلطات التابعة للنظام في كييف التحقيق في قضية الخيانة العظمى المرفوعة ضد الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، ورئيس الوزراء السابق نيكولاي آزاروف.

ويواجه الرئيس ورئيس وزرائه تهما بالخيانة العظمى في قضية اتفاقيات خاركوف، وفقا لتقارير مكتب الدولة للتحقيقات في أوكرانيا.

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ونشر مكتب الدولة للتحقيقات بيانا في صفحته الرسمية على تطبيق "تليغرام" جاء فيه أن المكتب "أكمل تحقيقاته بالتعاون الوثيق مع مكتب المدعي العام، وأجرى تحقيقا خاصا قبل المحاكمة للاشتباه في قيام الرئيس ورئيس الوزراء السابق لأوكرانيا بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بتآمر مسبق من قبل مجموعة من الأشخاص وأعدوا ما سمي بـ (اتفاقيات خاركوف)".

ووجد التحقيق أن عددا من المسؤولين السابقين "ساهموا في الخطط العسكرية" لروسيا، وبفضل مساعدتهم، كما يزعم التحقيق، أصبحت شبه جزيرة القرم جزءا من روسيا في عام 2014، وبدأت، في عام 2022، الأعمال القتالية على أراضي أوكرانيا كجزء من عملية خاصة.

وقد تم اتهام فيكتور يانوكوفيتش ونيكولاي آزاروف ووزراء الدفاع والعدل والخارجية السابقين غيابيا، وهم مطلوبون.

كذلك أفاد مكتب المدعي العام أن مواد التحقيق متاحة للدفاع لمراجعتها.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد وقعت في أبريل 2010 اتفاقية في خاركوف لتمديد بقاء أسطول البحر الأسود التابع لروسيا في أوكرانيا بعد عام 2017 لمدة 25 عاما، مع إمكانية التمديد اللاحق للاتفاقية لمدة 5 سنوات بالاتفاق المتبادل من الأطراف.

في المقابل، حصلت أوكرانيا على خصم على شراء الغاز الروسي مقابل 100 دولار لكل ألف متر مكعب، وصدق البرلمان الأوكراني على هذه الاتفاقية في 27 أبريل من عام 2010، وأيد القرار 236 نائبا.

المصدر: نوفوستي