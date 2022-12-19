الصليب الأحمر الدولي: معظم الحبوب المصدرة من أوكرانيا لم تصل إلى إفريقيا

أعلن المدير الإقليمي للصليب الأحمر الدولي في إفريقيا، باتريك يوسف، أن معظم الحبوب المصدرة في إطار صفقة الحبوب لم تصل إلى إفريقيا.

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وقال يوسف في حديث لوكالة "نوفوستي": "بحسب معلومات الصليب الأحمر الدولي، فإن معظم الحبوب المصدرة من الموانئ الأوكرانية في إطار "صفقة الحبوب" لم تصل بعد إلى إفريقيا. ورحبنا بالإعلان عن الواردات إلى كينيا والسودان وجيبوتي والصومال وخاصة إثيوبيا، لكن ذلك لن يحل أزمة الغذاء".

وأضاف أن توفير الغذاء للأفارقة من خلال المساعدات الإنسانية لا يعد إلا حلا مؤقتا. وأوضح: "مثلا في الصومال لن يساعد حتى توريد كل الحبوب الموجودة في حل قضاياها. إنه لن يكون إلا حلا مؤقتا لمرحلة ما، لكن هذه الحالات تتجاوز أطر تكوين مؤقت بسيط لإيجاد حل. لهذا السبب نحن قلقون للغاية بشأن العام المقبل عندما ستشهد الصومال هطول أمطار أقل بكثير من المتوسط​​، وهو منخفض بالفعل".

وعبر يوسف عن اعتقاده أنه من الضروري إنشاء نظام الإنتاج الزراعي بفضل الاستثمارات لأنه يمكن لإفريقيا أن تنتج كمية كافية من الغذاء لجعلها مستقلة في هذا المجال.

وأعلنت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبن، سابقا، أن الدول الغنية تلقت ثلثي الحبوب المصدرة وفق صفقة الحبوب.

من جهته قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن صفقة الحبوب تحتاج إلى تعديل، لأن الحبوب من أوكرانيا لا تصل إلى البلدان الفقيرة.

المصدر: نوفوستي