أفادت صحيفة Politico، بأن صبر قادة الغرب تجاه رفض الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، التفاوض مع روسيا، يوشك على النفاد.

وأوضحت الصحيفة، أن الولايات المتحدة التي يفصلها المحيط الأطلسي عن العمليات العسكرية في أوكرانيا، تمتلك من الصبر أكثر من حلفائها الغربيين، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صرح مرارا بأنه لن يضغط على زيلينسكي للتفاوض مع روسيا.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن بايدن سيضطر للضغط على حلفائه الغربيين لمواصلة دعم أوكرانيا.

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وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع قناة LCI الفرنسية، بأنه لا يرى جدوى من دعوات الرؤساء الغريين له بالتفاوض مع روسيا، وأنه لن يمثل إلى طاولة المفاوضات مع موسكو.

ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارا أن موسكو منفتحة على المفاوضات مع كييف، إذا نضج قادة نظامها، وتصرفوا بمسؤولية.

المصدر: نوفوستي