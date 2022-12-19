إجلاء مدير "البيت الروسي" من جمهورية إفريقيا الوسطى بعد الحادث الإرهابي (فيديو)

نشرت السفارة الروسية بجمهورية إفريقيا الوسطى صورا ومقطع فيديو لعملية إجلاء مدير "البيت الروسي" دميتري سيتي، الذي حلقت طائرته من بانغي إلى روسيا.

وقد تجمع مئات من سكان الجمهورية في مطار بانغي صباح اليوم الاثنين دعما لسيتي، حيث اصطف السكان المحليون حاملين ملصقات على طول الطريق الذي مرت به السيارة وبداخلها دميتري سيتي، الذي يقول المتخصصون إن حالته لا زالت حرجة.

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وكانت البعثة الدبلوماسية في جمهورية إفريقيا الوسطى قد أعلنت في وقت سابق أن مدير "البيت الروسي" لا زال في حالة خطرة، فيما يقاتل الأطباء من أجل حياته.

وكان مدير "البيت الروسي" دميتري سيتي قد أصيب في انفجار عبوة مجهولة وصلت إليه، ونقل على أثر ذلك إلى المستشفى في 16 ديسمبر الجاري.

المصدر: إزفستيا+نوفوستي