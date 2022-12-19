"روس إينيرغاتوم" تكشف عن شروط السلامة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية

"من الممكن إنشاء منطقة أمنية عازلة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، إلا أن الشرط الوحيد لضمان أمن المحطة هو إلزام كييف بوقف قصفها".

صرح بذلك مستشار المدير العام لشركة "روس إينيرغاتوم" الروسية للطاقة الذرية، رينات كارتشا، حيث قال إنه من الضروري إلزام أوكرانيا بوقف قصف المحطة والأراضي المجاورة لها، مشيرا إلى أنه حتى الآن، لا يزال النظام في كييف متمسك بموقفه المتمثل في "الابتزاز النووي"، فيما يتعلق بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.

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وتابع كارتشا: "إن الحديث عن المناطق الأمنية العازلة هو أمر مثير للاهتمام بالطبع، ويمكننا الحديث عن هذه القضية لفترة طويلة، ومناقشتها، والبحث عن حلول وسط، ولكن حتى يتم اتخاذ القرار الرئيسي، الذي من شأنه إلزام أوكرانيا بوقف قصف المحطة وأي أنشطة مدفعية في المحطة ومدينة إنرغودار وضواحيها، ستظل كل هذه الأحاديث هي مجرد أحاديث عن كل ما هو جيد مقابل كل ما هو سيء لا أكثر".

وقال رينات كارتشا إن الحاجز الوقائي الذي أقيم أمام منشآت تخزين الوقود النووي المستنفد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يمكن أن يحمي سوى من شظايا القذائف، لكنه لن يحمي من القذائف الأوكرانية نفسها في حالة ضربة مباشرة.

وتابع: "لا يزال التهديد قائما بالطبع، لأن القذائف وتبعاتها مختلفة. وتلك الهياكل الإضافية لن تكون قادرة على حمايتنا من جميع القذائف. ونحن قلقون بهذا الشأن، لأننا نفكر دائما في السلامة النووية، ونحاول ضمانتها بأفضل ما لدينا من قدرات وإمكانيات. نحن مسؤولون عن محطة زابوروجيه للطاقة النووية بهذا المعنى".

وأوضح أن الهيكل الحمائي أقيم منذ فترة طويلة، وقد تلقى بالفعل شظايا القذائف الأوكرانية التي أطلقت على المحطة في 20 نوفمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي