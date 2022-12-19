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صحيفة Rzeczpospolita: المساعدات البولندية لأوكرانيا بلغت 9 مليارات دولار

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صحيفة Rzeczpospolita: المساعدات البولندية لأوكرانيا بلغت 9 مليارات دولار
Legion-Media
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بلغت قيمة المساعدات البولندية لأوكرانيا، منذ بداية العملية الروسية العسكرية الخاصة، قرابة 40 مليار زلوتي "9 مليارات دولار أمريكي".

ووفقا لصحيفة Rzeczpospolita، دخل الأراضي البولندية أكثر من 8 ملايين أوكراني منذ الـ 24 من فبراير الماضي، بقي منهم قرابة الـ 1.5 مليون.

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وأوضحت الصحيفة، أن قيمة المساعدات البولندية لأوكرانيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الأزمة، بلغت 10 مليارات زلوتي، ما يعادل 2.3 مليار دولار، وأن المساعدات العسكرية بلغت 9 مليارات زلوتي "1.9 مليار دولار".

وأشارت الصحيفة إلى أن 77% من البولنديين ساهموا في تقديم المساعدات لأوكرانيا، واستقبل 7 % منهم اللاجئين الأوكرانيين في منازلهم.

 

المصدر: نوفوستي

 

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