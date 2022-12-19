انطلاق أعمال منتدى طهران الثالث للحوار (فيديو)

انطلق منتدى طهران الثالث للحوار (TDF 2022)، اليوم الاثنين في طهران بمشاركة مسؤولين سياسيين ومدراء مؤسسات فكرية ومعاهد أبحاث ومفكرين وباحثين.

ويعقد المنتدى في مركز الدراسات السياسية والدولية في مبني وزارة الخارجية تحت عنوان "سياسة الجوار للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نهج للصداقة وبناء الثقة"، بحضور 70 شخصا من 36 دولة بمن فيهم مسؤولون سياسيون ومدراء مؤسسات فكرية ومعاهد أبحاث ومفكرين وباحثين.

وسيتم في اجتماعاتالمنتدى الأربعة بعد الافتتاح، بحث ومناقشة آخر التطورات في غرب آسيا والأمن في الخليج، والروابط الإقليمية وأمن الطاقة، والأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإقليمية والعالمية، وآفاق السلام والحكومة الشاملة في أفغانستان.

يذكر أن منتدى طهران للحوار، عقدت جولتاه الأولى والثانية في عامي 2019 و2020.

المصدر: "أرنا"