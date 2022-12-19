بعد الحادث الإرهابي.. السفارة الروسية في إفريقيا الوسطى تكشف عن حالة مدير "البيت الروسي"

أفادت البعثة الدبلوماسية الروسية في جمهورية إفريقيا الوسطى بأن مدير "البيت الروسي" في بانغي دميتري سيتي في حالة خطيرة، فيما يقاتل الأطباء من أجل حياته.

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أعلنت عن ذلك وكالة "تاس" الروسية نقلا عن البعثة الدبلوماسية الروسية، حيث ذكرت السفارة أنه تم اتخاذ قرار بشأن الإخلاء الطارئ لمدير "البيت الروسي" إلى روسيا، إلا أنها لم تحدد موعدا لذلك.

وكانت السفارة الروسية قد أفادت، 16 ديسمبر الجاري، بإصابة سيتي في انفجار عبوة مجهولة وصلت إليه ونقل على أثر ذلك إلى المستشفى، حيث أفيد كذلك عن تعزيز أمن السفارة الروسية في جمهورية إفريقيا الوسطى بعد الحادث، الذي وصفته السفارة بأنه عمل إرهابي.

وكانت السفارة الروسية قد أعلنت أنها بصدد مطالبة وزارة الخارجية لجمهورية إفريقيا الوسطى بالتحقيق العاجل في الاعتداء الإرهابي لتحديد هوية مدبري ومرتكبي الهجوم الإرهابي على المواطن الروسي.

المصدر: تاس