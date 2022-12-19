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حاكم دونيتسك: ضربات انتقامية ضد مواقع الجيش الأوكراني

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حاكم دونيتسك: ضربات انتقامية ضد مواقع الجيش الأوكراني
Globallookpress Russian Ministry of Defence
صورة أرشيفية
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أعلن القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية أنه قد تم الرد على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية التي نفذت الهجوم على دونيتسك بواسطة الفيلق الأول للجيش وقوات الجيش الروسي.

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جاء ذلك في حديث له على الهواء مباشرة لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، حيث صرح بأن ذلك يأتي ردا على الهجوم العنيف الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، 18 ديسمبر الجاري، حيث قال بوشيلين: "يتم إطلاق نيران انتقامية، والعمل جار على البطاريات المضادة، وقد تم تدمير نقاط إطلاق النار التي تم إطلاق النيران منها على المدينة".

وأضاف بوشيلين بأن الرد على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية نفذته وحدات من الفيلق الأول وقوات الجيش الروسي، حيث قال إنه "تم توجيه ضربات على نقاط تمركز العدو في أفدييفكا وكراسنوغوروفكا وكذلك في الجزء الغربي من مارينكا الذي لم يخضع لسيطرتنا بعد".

المصدر: تاس

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