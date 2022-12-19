النمسا تحتجز يونانيا بتهمة التجسس لصالح روسيا

أفادت صحيفة "Kronen Zeitung" النمساوية بأن موظفي مجموعة القوات الخاصة النمساوية "كوبرا" نفذوا عملية لاحتجاز مواطن يوناني يبلغ من العمر 39 عاما، يشتبه به بالتجسس لصالح روسيا.

وأضافت الصحيفة أن أفراد المجموعة احجتزوا "مواطنا يونانيا من أصل روسي" وأجروا أعمال تفتيش في منزله في ضواحي فيينا. وكتبت أن المشتبه به هو "نجل الموظف السابق لدائرة الاستخبارات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية الذي كان يعمل سابقا دبلوماسيا في ألمانيا والنمسا".

وأشارت إلى أن دائرة الأمن الوطني النمساوية سجلت اتصالات بين المحتجز ودبلوماسيين وموظفي الاستخبارات من مختلف بلدان العالم، مؤكدة أنه تم أثناء أعمال التفتيش في منزله العثور على أجهزة تنصت، بالإضافة إلى العديد من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية.

المصدر: تاس