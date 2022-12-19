روسيا والصين تجريان تدريبات عسكرية مشتركة

توجهت مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ من مدينة فلاديفوستوك للمشاركة في التدريبات البحرية الروسية الصينية "التفاعل البحري" التي ستقام من 21 إلى 27 ديسمبر الجاري ببحر الصين الشرقي.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية: "من المخطط أن يتم خلال المرحلة النشطة من التدريبات إطلاق صواريخ ومدفعية مشتركة على أهداف جوية وإطلاق نيران مدفعية على أهداف بحرية بالإضافة إلى ممارسة عمليات مشتركة ضد الغواصات بالاستخدام العملي للأسلحة".

وأضاف البيان أن الهدف الرئيسي لهذه التدريبات هو "تعزيز التعاون العسكري البحري بين روسيا والصين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وتمثل الأسطول العسكري الروسي في هذه التدريبات السفينة الرئيسية لأسطول المحيط الهادئ الروسي وهي طراد الصواريخ "فارياغ" وكذلك فرقاطة "مرشال شابوشنيكوف" وطرادان "بطل روسيا ألدار تسيدينجابوف" و"سوفيرشيني". ومن الجانب الصيني ستشارك في التدريبات "مدمرتان وسفينتا دورية وسفينة إمداد متكاملة وغواصة تعمل بالديزل".

وأشارت الوزارة إلى أنه ستشارك في التدريبات بالإضافة إلى السفن العسكرية طائرات ومروحيات تابعة لطيران أسطول المحيط الهادئ الروسي والقوات البحرية للجيش الصيني.

المصدر: تاس