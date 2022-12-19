رئيس حزب الشعب الأوروبي يدعو لتسييج أوروبا لمنع تدفق اللاجئين

دعا رئيس حزب الشعب الأوروبي، مانفريد ويبر، إلى بناء سياج يحيط بالاتحاد الأوروبي لمنع تدفق اللاجئين، وحدوث أزمة هجرة جديدة في الاتحاد.

وقال ويبر: "ستقع دول الاتحاد الأوروبي في أزمة هجرة جديدة إذا لم تتحرك الآن. هذا التحدي الضخم يجب أن يؤخذ على محمل الجد في النهاية".

وأكد أنه يجب تعزيز السيطرة على الحدود الخارجية، "سواء البحرية أو البرية".

وقال: "إذا لزم الأمر، يجب أيضا بناء سياج، على سبيل المثال جنوب شرق الاتحاد الأوروبي يسمح بالتحكم بعدد المهاجرين الوافدين".

المصدر: نوفوستي