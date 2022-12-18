مادورو يهنئ الأرجنتين: متأكد من أن صديقي مارادونا يحتفل معنا

هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأرجنتين بفوز منتخبها الوطني في نهائي مونديال قطر، وأعرب عن إعجابه بأداء الفريق الأرجنتيني.

وكتب مادورو على "تويتر": "الأرجنتين! يا لها من مباراة نهائية قدمتيها لنا. مباراة قدمتي فيها قلبك وروحك. نحن سعداء وفخورون بعودة كأس العالم إلى أمريكا الجنوبية. أنا متأكد من أن صديقي دييجو مارادونا يحتفل معنا. تهانينا!".

وتوجت الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي، بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها والأولى منذ 36 عاما بعد الفوز على فرنسا (4-2) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

المصدر: تاس